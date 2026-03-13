Двукратная чемпионка Европы: "Мария Стадник - легенда, но я хочу написать свою историю"

Азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова поделилась эмоциями после победы на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, который прошел в сербском Зренянине.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка, выступающая в весовой категории до 59 кг, призналась, что завоевание золота стало для нее особенным моментом. "Это чувство трудно описать словами. Я испытываю огромную гордость. Поднимать флаг Азербайджана во второй раз на чемпионате Европы для меня очень радостно. За последние три года я второй раз добилась этого успеха, и это дает мне дополнительную мотивацию", - цитирует слова Гурбановой АЗЕРТАДЖ.

По словам Гурбановой, интерес к борьбе у нее появился еще в детстве благодаря семье. "У меня есть старшая сестра, она тоже выступала в сборной. С детства я смотрела на нее, и у меня возник интерес к борьбе. Однажды решила, что тоже хочу заниматься этим видом спорта", - отметила спортсменка.

Она также рассказала о финальной схватке против представительницы Беларуси Марты Гетмановой. "Соперница была мне знакома. Мы встречались на разных турнирах, и каждый раз я побеждала. Финальный поединок получился напряженным, но я старалась выполнять указания тренеров и в итоге смогла победить", - подчеркнула она.

Говоря о примерах для подражания, Гурбанова отметила легенду азербайджанской борьбы Марию Стадник, однако добавила, что стремится идти своим путем. "Мария Стадник - легенда азербайджанской борьбы. Но я всегда хочу писать свою историю. Для меня самым большим примером является моя сестра. Она одновременно и моя сестра, и мой тренер, всегда поддерживает меня", - заявила спортсменка.

Гурбанова также выразила уверенность, что сможет добиться успеха и на взрослом уровне. "Думаю, олимпийская медаль вполне реальна. Я даже сказал бы, что вероятность этого около 95 процентов. Я верю в себя и знаю, что могу добиться хороших результатов", - добавила она.