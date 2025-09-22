Дембеле выбрал костюм от любимого бренда Ди Каприо для церемонии "Золотого мяча" - ФОТО

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле показал в социальных сетях костюм, в котором появится на церемонии вручения «Золотого мяча».

Как передает İdman.biz, игрок прибудет в парижский театр «Шатле» в смокинге от бренда Zegna, который также предпочитают Леонардо Ди Каприо, Хавьер Бардем и Мадс Миккельсен.

Дембеле пропустит матч 5-го тура Лиги 1 против «Марселя» из-за травмы, а церемония совпадет по времени с игрой. При этом француз считается одним из фаворитов на получение «Золотого мяча» вместе с Рафиньей и Ламином Ямалем из «Барселоны». В список претендентов также вошли Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Килиан Мбаппе, выступающий за «Реал».

Торжественное мероприятие начнется в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.biz