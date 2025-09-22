Легенда немецкого футбола считает, что Кейн должен завершить карьеру в "Баварии"

Лотар Маттеус высказался о Гарри Кейне, отметив, что 32-летний нападающий «Баварии» сейчас находится на пике своей карьеры. По словам легендарного полузащитника, англичанин оказывает огромное влияние на игру мюнхенского клуба и не нуждается в мотивации в виде рекорда Алана Ширера в английской Премьер-лиге, сообщает İdman.biz.

«Он никогда не был лучше, и здесь он стал оказывать еще большее влияние. Я думаю, Кейн должен завершить карьеру в «Баварии». Если захочет заработать позже, всегда можно уехать в Саудовскую Аравию. Но впереди у него еще несколько сильных лет на самом высоком уровне», — приводит слова Матеуса Bayern & Germany.

Контракт Кейна с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 75 миллионов евро.

İdman.biz