Роналду не вернется в Европу и завершит карьеру в "Аль-Насре"

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстен заявил, что Криштиану Роналду больше не вернется в европейский футбол, сообщает İdman.biz.

По его словам, 40-летний нападающий сосредоточен исключительно на выступлениях за «Аль-Наср», с которым недавно продлил контракт еще на два года — соглашение рассчитано до 42-летия игрока.

Меленстен отметил, что после ухода из «Манчестер Юнайтед» Роналду хотел продолжить карьеру в Европе, однако серьезных предложений от топ-клубов не поступило: «Был краткий интерес со стороны «Баварии», но дальше разговоров дело не зашло. В итоге он выбрал Саудовскую Аравию. Здесь не только впечатляющие деньги, но и возможность играть в Лиге чемпионов Азии, что помогает ему оставаться в форме для сборной Португалии».

Роналду стал первым мировым суперзвездным футболистом, перебравшимся в саудовский чемпионат. На его счету уже два «Золотых бутса» лиги подряд, а результативность продолжает радовать болельщиков «Аль-Насра». Сам нападающий надеется сыграть за сборную Португалии на предстоящем чемпионате мира и стремится достичь отметки в 1000 забитых голов за карьеру.

İdman.biz