Защитник "Челси" раскритиковал команду за поражение от "МЮ"

«Челси» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, уступив «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 1:2.

Как передает İdman.biz, эта неудача продлила серию лондонцев без побед в гостях у «красных дьяволов» до 13 матчей.

Центральный защитник «синих» Трево Чалоба после игры заявил, что команда должна серьезно пересмотреть свою работу: «Мы сыграли недостаточно хорошо, а первые 15 минут стали худшими в сезоне. Первый тайм был очень тяжелым для нас. Конечно, вдесятером всегда трудно, но нам нужно повышать стандарты и двигаться дальше».

Сам Чалоба отметился голом на 80-й минуте, сократив отставание «Челси». Однако его усилий оказалось недостаточно, чтобы уйти от поражения. Игру осложнили ранняя красная карточка голкиперу Роберту Санчесу и вынужденные перестановки Энцо Марески.

Для «Манчестер Юнайтед» победа стала важным результатом на фоне неудачного старта сезона, тогда как «Челси» предстоит ответить на критику и попытаться исправить ситуацию в следующих турах.

Напомним, что «Челси» является соперником агдамского «Карабаха» в групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча между клубами состоится 5 ноября в Баку.

İdman.biz