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Александр Самедов покидает "Факел"

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 14:53
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Александр Самедов покидает "Факел"

Бывший футболист сборной России с азербайджанскими корнями Александр Самедов покинет пост старшего селекционера воронежского “Факела”.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу российского клуба, контракт специалиста истекает 15 июня и продлен не будет. Самедов работал в структуре “Факела” с 2022 года.

“Это незабываемый опыт, который навсегда останется со мной. Спасибо всем, с кем довелось поработать, всем, кто помогал клубу идти вперед. И хочу выразить уважение болельщикам клуба - вы особенные”, - заявил Самедов.

Отметим, что экс-футболист ранее был официальным послом финала Лиги Европы 2019 года, который прошел в Баку, где лондонский “Челси” разгромил другой клуб из Лондона “Арсенал” со счетом 4:1.

В рамках мероприятий, посвященных решающему матчу турнира, Самедов принимал участие во встречах с болельщиками в Москве вместе с известным азербайджанским ветераном футбола Вели Гасымовым.

Кроме того, Самедову также предлагали выступать за сборную Азербайджана, однако он принял решение играть за национальную команду России, в составе которой участвовал в чемпионатах мира и Европы.

İdman.Biz
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