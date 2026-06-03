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Эдерсон перейдет в "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 15:08
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Эдерсон перейдет в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Аталанты" Эдерсон продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, стороны достигли соглашения по трансферу бразильского футболиста.

Стоимость сделки составит 45 млн евро (около 90 млн манатов) с учетом бонусов. Изначально английский клуб выплатит 40,5 млн евро (около 81 млн маната), а оставшаяся сумма будет зависеть от выполнения различных условий.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход уже согласован. Ожидается, что после прохождения медицинского обследования футболист подпишет контракт до июня 2030 года. В соглашении также будет предусмотрена опция продления еще на один сезон.

Сообщается, что Эдерсон станет одним из первых новичков команды после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что 26-летний хавбек выступает за "Аталанту" с января 2022 года, когда перешел из "Салернитаны". Также он имеет опыт выступлений за сборную Бразилии.

İdman.Biz
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