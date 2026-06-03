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"Зиря" ждет официального уведомления по ситуации с "Туран Товузом" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 11:50
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"Зиря" ждет официального уведомления по ситуации с "Туран Товузом" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В футбольном клубе "Зиря" прокомментировали ситуацию вокруг возможного участия клуба в Лиге конференций вместо "Туран Товуза".

Как сообщает İdman.Biz, пресс-секретарь клуба Эльмар Абдуллазаде заявил, что в настоящее время команда не получала никаких официальных уведомлений от футбольных органов.

"Сейчас все планы "Зиря" связаны с подготовкой к новому сезону чемпионата Азербайджана. Нам не поступало никаких официальных уведомлений. Честно говоря, в нашей практике также не было случаев участия в еврокубках вместо другого клуба. Полагаю, что мы получим официальное уведомление от АФФА или УЕФА, и только после этого можно будет говорить о чем-то более подробно", - заявил Абдуллазаде в комментарии İdman.Biz.

Напомним, что сегодня "Туран Товуз" официально подтвердил информацию об отстранении от участия в турнирах под эгидой УЕФА в сезоне-2026/2027.

После решения Дисциплинарного комитета УЕФА появились предположения, что место товузского клуба в Лиге конференций может занять "Зиря", завершившая сезон сразу вслед за ним в турнирной таблице.

Отметим, что по итогам сезона 2025/26 “Туран Товуз”, занявший третье место в Премьер-лиге Азербайджана, должен был выступить в Лиге конференций. Если же товузский клуб будет окончательно отстранен, то его заменит “Зиря”, занявшая пятое место.

“Сабах”, ставший чемпионом и выигравший Кубок Азербайджана, сыграет в Лиге чемпионов, “Карабах” выступит в Лиге Европы, а “Нефтчи”, занявший четвертое место, получил путевку в Лигу конференций.

İdman.Biz
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