Алехандро Гарначо может стать одноклубником Роналду

Футболист "Челси" Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, интерес к аргентинскому вингеру проявляет "Ан-Наср".

По информации источника, саудовский клуб готов сделать официальное предложение в случае получения положительного сигнала от "Челси" относительно возможного трансфера игрока.

Сообщается, что руководство "Аль-Насра" рассматривает Гарначо как одно из усилений команды перед новым сезоном.

Если переход состоится, аргентинец станет одноклубником Криштиану Роналду, который выступает за саудовский клуб с начала 2023 года.