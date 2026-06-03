Назначены арбитры матча Азербайджан - Венгрия

Стали известны назначения арбитров на матч между женскими сборными Азербайджана и Венгрии в рамках отборочного турнира чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встречу обслужит судейская бригада из Словении.

Главным арбитром матча назначена Ваня Янкович. Помогать ей будут Сташа Шпур и Хелена Бух. Обязанности четвертого судьи исполнит Александра Чесен.

Матч пройдет в рамках группы 3 Лиги С отборочного турнира чемпионата мира среди женских команд.

Встреча Азербайджан - Венгрия состоится 5 июня на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.