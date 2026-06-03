Дест вошел в трансферный список "Баварии"

Защитник "ПСВ" Сержиньо Дест оказался в сфере интересов "Баварии".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на нидерландские СМИ, мюнхенский клуб рассматривает возможность приобретения 25-летнего футболиста сборной США.

По информации источника, трансферная стоимость Деста оценивается в 20-25 млн евро (около 39-49 млн манатов).

При этом "Бавария" намерена сначала завершить переговоры по переходу полузащитника "ПСВ" Исмаила Саибари. После этого немецкий клуб планирует расстаться с одним из игроков нынешнего состава и только затем вернуться к вопросу возможного трансфера Деста.

Сообщается, что сам футболист не собирается принимать решение о своем будущем до окончания чемпионата мира.

Напомним, что Дест выступает за "ПСВ" с 2024 года и играет на позиции правого защитника.