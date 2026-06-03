"Туран Товуз" обратится в CAS из-за решения УЕФА

Футбольный клуб "Туран Товуз" обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения УЕФА отстранить клуб от участия в еврокубках, сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб.

УЕФА провел проверку соответствия клуба необходимым критериям и, основываясь на решении Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) от 13 декабря 2019 года, принял решение отстранить "Туран Товуз" от участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2026/2027.

Напомним, что в сезоне-2019/2020 семь футболистов команды, выступавшей тогда в Первом дивизионе, были пожизненно отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, за участие в договорных матчах.

В клубе заявили, что намерены использовать все предусмотренные законом механизмы для пересмотра решения и сохранения права на участие в Лиге конференций.

"С сегодняшнего дня будут предприняты все юридические шаги для изменения решения и обеспечения нашего участия в Лиге конференций, право на выступление в которой мы завоевали, соблюдая все спортивные принципы. Мы обратимся в Спортивный арбитражный суд", - говорится в заявлении.

В то же время в "Туран Товузе" подчеркнули, что подготовка к еврокубковому сезону продолжается в обычном режиме. В ближайшее время команда соберется и отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Напомним, что команда завершила сезон-2025/2026 на третьем месте в Премьер-лиге Азербайджана и по спортивному принципу завоевала право выступить в Лиге конференций.

В заявлении отмечается, что команда завершила сезон-2025/2026 на третьем месте в Премьер-лиге Азербайджана и по спортивному принципу завоевала право выступить в Лиге конференций.