Кандидат в президенты "Реала": "Обрадуюсь, если "Барселона" исчезнет"

Кандидат на пост президента "Реала" Энрике Рикельме выступил с резким заявлением в адрес "Барселоны".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, в подкасте The Wild Project функционер признался, что хотел бы видеть каталонский клуб во втором дивизионе Испании.

"Я обрадуюсь, если "Барселона" исчезнет", - заявил Рикельме.

Кандидат на пост главы мадридского клуба пояснил свою позицию желанием видеть "Реал" победителем всех турниров, в которых участвует команда.

"Я лишь хочу, чтобы "Реал" каждый год выигрывал все турниры, в которых участвует", - подчеркнул он.

Напомним, что Рикельме является соперником Флорентино Переса на выборах президента "Реала". По информации источника, голосование должно состояться 7 июня.