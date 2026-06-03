Стала известна дата открытия звезды Дэвида Бекхэма на Аллее славы

Названа дата открытия звезды легенды английского футбола Дэвида Бекхэма на Голливудской Аллее славы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, торжественная церемония состоится 12 июня в Лос-Анджелесе.

О том, что Дэвид Бекхэм получит звезду на голливудской "Аллее славы", стало известно еще 24 июня 2024 года, когда Торговая палата Голливуда объявила список лауреатов класса 2025.

Теперь организаторы назвали и дату церемонии: она пройдет 12 июня в Лос-Анджелесе. Бекхэм получит 2849-ю звезду в категории Sports Entertainment, а само событие приурочено к старту чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.