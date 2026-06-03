Украина призвала ФИФА и УЕФА сохранить санкции против России

Украинская ассоциация футбола (УАФ), Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта страны направили совместное обращение руководству ФИФА и УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, украинская сторона призвала сохранить действующие санкции в отношении российских команд и не допускать их к международным соревнованиям.

В письме отмечается, что с 2022 года ситуация не изменилась настолько, чтобы пересматривать ранее принятые ограничения. По мнению авторов обращения, оснований для отмены санкций в отношении российских клубов и сборных по-прежнему нет.

Украинские организации также выступили за применение аналогичных мер к белорусским командам.

Напомним, что 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные сборные от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. В отношении Беларуси УЕФА ограничился требованием проводить домашние матчи на нейтральных полях и без зрителей.

При этом в последнее время ряд международных федераций уже начал смягчать ограничения в отношении российских спортсменов в отдельных видах спорта, включая фехтование, водные виды спорта, борьбу и гимнастику.