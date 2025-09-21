Кто из действующих звезд может переписать историю бомбардиров чемпионатов мира?

Рекорд Мирослава Клозе в 16 голов на чемпионатах мира пока остается недосягаемым. Но впереди мундиаль-2026, и именно он может изменить расстановку в списке лучших снайперов в истории турнира, сообщает İdman.biz.

Главный претендент на то, чтобы превзойти немецкого легендарного форварда, — Килиан Мбаппе. На его счету уже 12 мячей на чемпионатах мира, включая хет-трик в финале ЧМ-2022 против Аргентины. Ему всего 26 лет, и, по мнению экспертов, француз способен не только догнать, но и обойти Клозе уже в ближайшем турнире.

Лионель Месси также входит в гонку. У него 13 голов, и он будет стремиться укрепить свое наследие в случае участия в чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Для аргентинца это станет шансом сравняться с Гердом Мюллером и приблизиться к рекорду Клозе.

Таким образом, именно Мбаппе и Месси остаются двумя реальными кандидатами, которые могут переписать историю бомбардиров ЧМ. Для обоих ЧМ-2026 станет либо последним, либо ключевым в их карьере турниром мирового уровня.

Полный список лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу:

Мирослав Клозе (Германия) — 16 голов

Главный рекордсмен мундиалей, превзошедший результат Роналдо в 2014 году. Клозе отличался стабильностью — он забивал на четырех чемпионатах подряд и вместе со сборной Германии выиграл турнир в Бразилии.

Роналдо Назарио (Бразилия) — 15 голов

"Феномен" прославился своим темпом и точным ударом. На чемпионате мира 2002 года он забил восемь мячей и помог сборной завоевать пятый титул, став обладателем "Золотой бутсы".

Герд Мюллер (ФРГ) — 14 голов

Легендарный "Бомбардировщик" отличался невероятным голевым чутьем. В 1970 году он забил 10 мячей всего за шесть матчей, а в 1974-м помог ФРГ стать чемпионом мира.

Жюст Фонтен (Франция) — 13 голов

Его рекорд до сих пор уникален: 13 голов за один турнир в 1958 году. Такой результат остается непревзойденным в истории мировых первенств.

Лионель Месси (Аргентина) — 13 голов (на 2022 год)

Месси забивал на пяти чемпионатах мира, а в 2022 году в Катаре привел Аргентину к титулу, оформив два мяча в финале против Франции. Он дважды выигрывал "Золотой мяч" турнира — единственный в истории.

Килиан Мбаппе (Франция) — 12 голов (на 2022 год)

Самый молодой из нынешних лидеров списка. В 2018 году он стал чемпионом мира, а в 2022 году забил восемь мячей, включая хет-трик в финале против Аргентины. Многие эксперты уверены, что именно он способен побить рекорд Клозе.

Пеле (Бразилия) — 12 голов

Величайший футболист XX века трижды становился чемпионом мира — в 1958, 1962 и 1970 годах. Его дебют в 17 лет на мундиале в Швеции стал одним из самых ярких в истории футбола.

