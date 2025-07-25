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Стало известно, сколько игроки "Реала" получили за выход в полуфинал клубного ЧМ

Мировой футбол
Новости
25 Июля 2025 18:07
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Стало известно, сколько игроки "Реала" получили за выход в полуфинал клубного ЧМ

Игроки мадридского "Реала", включая Джуда Беллингхэма и Винисиуса-младшего, получили значительные бонусы за успешное выступление в Клубном чемпионате мира ФИФА.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Marca, каждый футболист первой команды получил по 280 тысяч евро: 50 тысяч за выход из группы, 80 тысяч за победу в 1/8 финала и 150 тысяч за достижение полуфинала.

Хотя "Реал" под руководством Хаби Алонсо уступил в полуфинале "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4, клуб заработал более 80 миллионов евро благодаря выходу в четверку сильнейших. Эти бонусы стали признанием заслуг игроков за насыщенный сезон, в котором команда провела 68 официальных матчей и боролась за семь различных трофеев.

"Реал" начнет подготовку к новому сезону 4 августа. Уже через 15 дней команда стартует в Ла Лиге матчем против "Осасуны".

İdman.biz

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