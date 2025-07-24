24 Июля 2025
RU

Новый тренер "Аль-Насра" Жезуш рассказал, чем в свои 70 лет похож на 40-летнего Роналду

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2025 13:22
9
Новый тренер "Аль-Насра" Жезуш рассказал, чем в свои 70 лет похож на 40-летнего Роналду

Новый главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш высказался о нападающем своей команды, звёздном 40-летнем футболисте Криштиану Роналду.

«Роналду - уникальный игрок. В свои 40 лет он продолжает выступать на высоком уровне. Мы с ним разделяем схожие взгляды на жизнь вне футбола. Мне 70 лет, но я не ощущаю этого ни психологически, ни физически. Роналду - всемирно известная личность. В Португалии мы не всегда понимаем, как правильно его оценить. Он выдающаяся фигура и знаменитость. Криштиану выходит за рамки футбола», - приводит слова Жезуша İdman.biz со ссылкой на A Bola.

Напомним, саудовский чемпионат стартует 21 августа. Роналду выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. За это время португалец сыграл в 105 матчах, забив 93 гола и отдав 19 результативных передач.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Снейдер рассказал, может ли обилие звезд в "Реале" стать проблемой для команды
13:50
Мировой футбол

Снейдер рассказал, может ли обилие звезд в "Реале" стать проблемой для команды

"Большим игрокам нужны порядок и самоотдача"
Два самых дорогих трансфера этого лета
13:37
Мировой футбол

Два самых дорогих трансфера этого лета

На всех новичков клуб суммарно потратил € 308,68 млн
Лига Европы: "Бешикташ" против команды Арды Турана
12:54
Мировой футбол

Лига Европы: "Бешикташ" против команды Арды Турана

В рамках первых игр пройдет восемь матчей
"Тоттенхэм" ведет переговоры о продаже Сона в клуб МЛС - The Athletic
10:30
Мировой футбол

"Тоттенхэм" ведет переговоры о продаже Сона в клуб МЛС - The Athletic

Стороны еще не достигли соглашения
"Реал" может попытаться подписать Родри уже этим летом за € 100+ млн - AS
09:25
Мировой футбол

"Реал" может попытаться подписать Родри уже этим летом за € 100+ млн - AS

Выгодное предложение может заинтересовать "Манчестер Сити"
"Атлетико" достиг договоренности о переходе Ганцко, трансфер которого в "Аль-Наср" сорвался
09:12
Мировой футбол

"Атлетико" достиг договоренности о переходе Ганцко, трансфер которого в "Аль-Наср" сорвался

Клуб заплатит фиксированную сумму в размере € 30 млн плюс бонусы

Самое читаемое

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"
21 Июля 17:47
Мировой футбол

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"

Эдерсон отслужил клубу восемь лет
Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы
21 Июля 15:18
Футбол

Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы

Главным арбитром матча будет Андреа Коломбо
Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?
22 Июля 14:21
Мировой футбол

Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?

Хотя команду он точно сделает сильнее
Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?
22 Июля 15:44
Мировой футбол

Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?

"Ливерпуль" пока отказывается продавать колумбийца, а "Арсенал" не может согласовать покупку шведа