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"Челси" и "ПСЖ" заработали свыше 100 млн долларов на клубном чемпионате мира

Мировой футбол
Новости
20 Июля 2025 21:14
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"Челси" и "ПСЖ" заработали свыше 100 млн долларов на клубном чемпионате мира

Финалисты клубного чемпионата мира ФИФА — «Челси» и «Пари Сен-Жермен» — получили рекордные суммы за участие в турнире.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Sports Business Journal, общий доход каждого из клубов превысил 100 миллионов долларов, включая призовые, выплаты за участие, маркетинговые и медиабонусы.

Отмечается, что за спортивные результаты «Челси» заработал 85 миллионов долларов, а «ПСЖ» — 75 миллионов. Остальную часть выплат составили премии за участие и коммерческие отчисления, предусмотренные организаторами турнира.

Общий призовой фонд турнира составил 1 миллиард долларов, из которых 525 миллионов были распределены между всеми участниками, а 475 миллионов — в зависимости от достигнутых результатов.

«Интер Майами» Лионеля Месси, несмотря на вылет в 1/8 финала после поражения от «ПСЖ», получил 21 миллион долларов — больше, чем все остальные клубы MLS. «Лос-Анджелес» и «Сиэтл» заработали 10,55 и 9,55 миллиона соответственно.

Всего европейские клубы получили более 62% призового фонда, южноамериканские команды — 20%. Следующий клубный чемпионат мира состоится в 2029 году, и, по информации источников, он может вновь пройти в США.

İdman.biz

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