Sky Sports опубликовал результаты опроса на лучшего футболиста в истории

Авторитетное английское издание Sky Sports провело опрос, чтобы определить величайшего футболиста за всю историю этого вида спорта.

Как сообщает İdman.biz, в итоге участие в голосовании приняли около полумиллиона респондентов. Первое место занял форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, получивший 36% всех голосов.

На втором месте с незначительным отставанием разместился именитый аргентинец из «Интер Майами» Лионель Месси (35%). Третью позицию занял легендарный соотечественник Месси Диего Марадона, а четвёрку сильнейших замкнул бразилец Пеле.

Напомним, Марадона скончался в 2020 году, а Пеле - в 2022-м.

İdman.biz