19 Июля 2025
RU

Sky Sports опубликовал результаты опроса на лучшего футболиста в истории

Мировой футбол
Новости
19 Июля 2025 12:15
13
Sky Sports опубликовал результаты опроса на лучшего футболиста в истории

Авторитетное английское издание Sky Sports провело опрос, чтобы определить величайшего футболиста за всю историю этого вида спорта.

Как сообщает İdman.biz, в итоге участие в голосовании приняли около полумиллиона респондентов. Первое место занял форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, получивший 36% всех голосов.

На втором месте с незначительным отставанием разместился именитый аргентинец из «Интер Майами» Лионель Месси (35%). Третью позицию занял легендарный соотечественник Месси Диего Марадона, а четвёрку сильнейших замкнул бразилец Пеле.

Напомним, Марадона скончался в 2020 году, а Пеле - в 2022-м.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

AS поделился информацией о будущем четырёх значимых для "Реала" футболистов
13:22
Мировой футбол

AS поделился информацией о будущем четырёх значимых для "Реала" футболистов

Самая "деликатная" ситуация связана с Алабой
Джоб Беллингем: "Долгое время был против перехода в "Боруссию"
13:10
Мировой футбол

Джоб Беллингем: "Долгое время был против перехода в "Боруссию"

19-летний футболист перешёл в команду из "Сандерленда" в июне за € 30,5 млн
"МЮ" может купить ещё трёх футболистов после трансфера Мбемо - Daily Express
12:43
Мировой футбол

"МЮ" может купить ещё трёх футболистов после трансфера Мбемо - Daily Express

"Красные дьяволы" проявляют повышенный интерес к вратарю "Антверпена"
Звёзды как никогда прежде массово едут в Турцию! И речь не только об Осимхене
11:59
Мировой футбол

Звёзды как никогда прежде массово едут в Турцию! И речь не только об Осимхене

Раньше в Суперлиге оказывались пенсионеры. Теперь - большие игроки в расцвете сил
Главный тренер "Тоттенхэма" не исключил уход Сона этим летом
11:32
Мировой футбол

Главный тренер "Тоттенхэма" не исключил уход Сона этим летом

"На данный момент у меня есть игрок, который полностью предан делу и хорошо тренируется"
"Манчестер Сити" ведет переговоры с "Галатасараем" о продаже Эдерсона
10:22
Мировой футбол

"Манчестер Сити" ведет переговоры с "Галатасараем" о продаже Эдерсона

Турки предложили футболисту контракт до 2028 года с опцией продления

Самое читаемое

Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля
17 Июля 15:47
Мировой футбол

Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля

Подскажем, за кем следить
"Интер Майами" с Месси проиграл, прервав пятиматчевую победную серию - ВИДЕО
17 Июля 09:15
Мировой футбол

"Интер Майами" с Месси проиграл, прервав пятиматчевую победную серию - ВИДЕО

"Интенсивность игр в последние полтора месяца была очень, очень высокой"
Гол Неймара принес "Сантосу" победу в матче с командой Жуниньо - ВИДЕО
17 Июля 09:24
Футбол

Гол Неймара принес "Сантосу" победу в матче с командой Жуниньо - ВИДЕО

"Фламенго" потерпел первое поражение после трех побед подряд
"Наслаждаюсь жизнью, вот и всё" - Ямаль отреагировал на скандал из‑за вечеринки в честь 18‑летия
17 Июля 13:47
Мировой футбол

"Наслаждаюсь жизнью, вот и всё" - Ямаль отреагировал на скандал из‑за вечеринки в честь 18‑летия

Футболист отпраздновал день рождения 13 июля