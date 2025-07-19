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Главный тренер "Тоттенхэма" не исключил уход Сона этим летом

Мировой футбол
Новости
19 Июля 2025 11:32
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Главный тренер "Тоттенхэма" не исключил уход Сона этим летом

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк во время пресс-конференции не стал исключать уход капитана команды Сон Хын Мина.

«На данный момент у меня есть игрок, который полностью предан делу и хорошо тренируется. Если футболист долгое время играет в клубе, то, конечно, клубу всегда придется принимать решение. В таких случаях это всегда непросто. В конечном итоге решение всегда будет за клубом.

Капитанская повязка? Хороший вопрос, мы еще ничего не решили. Решение будет за мной. Есть длинный список пунктов, которые нужно рассмотреть, и я рассмотрю их своевременно.

Он был капитаном в прошлом году, и когда завтра мы сыграем две игры по 45 минут, капитанами будут Сон и Кристиан Ромеро», - цитирует Франка İdman.biz со ссылкой на Daily Mail.

Ранее сообщалось, что корейский вингер может продолжить карьеру в Турции. Им интересовался «Фенербахче».

İdman.biz

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