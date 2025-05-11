Сын бывшего игрока сборной Азербайджана признан лучшим дриблером мира

Хвича Кварацхелия признан лучшим дриблёром мира по версии портала GiveMeSport.

Как сообщает İdman.biz, футболист ПСЖ и сборной Грузии занял первое место в опубликованном рейтинге из 15 лучших игроков, выделяющихся мастерством обводки и индивидуальной техникой.

Отметим, что Хвича Кварацхелия — сын бывшего игрока сборной Азербайджана Бадри Кварацхелия. Последний привлекался в национальную команду в 2000 году.

Особое внимание привлекает тот факт, что сразу трое представителей ПСЖ попали в первую десятку рейтинга.

Топ-15 лучших дриблёров мира по версии GiveMeSport:

Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

Райан Шерки («Лион»)

Джамал Мусиала («Бавария»)

Винисиус Жуниор («Реал»)

Усман Дембеле (ПСЖ)

Лионель Месси («Интер Майами»)

Ламин Ямал («Барселона»)

Дезире Дуэ (ПСЖ)

Нико Уильямс («Атлетик»)

Килиан Мбаппе («Реал»)

Родриго («Реал»)

Флориан Вирц («Байер»)

Джереми Доку («Манчестер Сити»)

Савио Морейра («Манчестер Сити»)

Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Дортмунд)

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