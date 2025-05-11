11 Мая 2025
RU

Сын бывшего игрока сборной Азербайджана признан лучшим дриблером мира

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2025 09:34
9
Сын бывшего игрока сборной Азербайджана признан лучшим дриблером мира

Хвича Кварацхелия признан лучшим дриблёром мира по версии портала GiveMeSport.

Как сообщает İdman.biz, футболист ПСЖ и сборной Грузии занял первое место в опубликованном рейтинге из 15 лучших игроков, выделяющихся мастерством обводки и индивидуальной техникой.

Отметим, что Хвича Кварацхелия — сын бывшего игрока сборной Азербайджана Бадри Кварацхелия. Последний привлекался в национальную команду в 2000 году.

Особое внимание привлекает тот факт, что сразу трое представителей ПСЖ попали в первую десятку рейтинга.

Топ-15 лучших дриблёров мира по версии GiveMeSport:

Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

Райан Шерки («Лион»)

Джамал Мусиала («Бавария»)

Винисиус Жуниор («Реал»)

Усман Дембеле (ПСЖ)

Лионель Месси («Интер Майами»)

Ламин Ямал («Барселона»)

Дезире Дуэ (ПСЖ)

Нико Уильямс («Атлетик»)

Килиан Мбаппе («Реал»)

Родриго («Реал»)

Флориан Вирц («Байер»)

Джереми Доку («Манчестер Сити»)

Савио Морейра («Манчестер Сити»)

Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Дортмунд)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Анчелотти назвал три самых памятных матча во главе "Реала"
09:05
Мировой футбол

Анчелотти назвал три самых памятных матча во главе "Реала"

Легендарный тренер выделил три финала Лиги чемпионов как главные моменты своей карьеры

Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср": переговоры по контракту приостановлены
02:56
Мировой футбол

Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср": переговоры по контракту приостановлены

Португальская звезда недовольна отсутствием трофеев и задумывается о будущем
Ханси Флик требует от "Барселоны" доминирующей игры в Класико против "Реала"
02:12
Мировой футбол

Ханси Флик требует от "Барселоны" доминирующей игры в Класико против "Реала"

Наставник каталонцев хочет увидеть реакцию команды после вылета из Лиги чемпионов

Матч чемпионата Франции был прерван из-за беспорядков
01:31
Мировой футбол

Матч чемпионата Франции был прерван из-за беспорядков

Фанаты выбежали на поле после гола, судье пришлось остановить игру
Определились основные кандидаты на пост главного тренера леверкузенского "Байера"
01:11
Мировой футбол

Определились основные кандидаты на пост главного тренера леверкузенского "Байера"

Причём один из кандидатов даже готов пойти на понижение зарплаты
Ла Лига: "Атлетико Мадрид" шокировал "Сосьедад" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:05
Мировой футбол

Ла Лига: "Атлетико Мадрид" шокировал "Сосьедад" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Уже в начале матча «матрасники» довели счет до разгромного

Самое читаемое

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО
8 Мая 16:38
Азербайджанский футбол

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО

Три команды не подали заявки
Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?
8 Мая 13:35
Волейбол

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?

Несмотря на то, что сезон во многих чемпионатах официально еще не завершен, первые трансферные переходы уже произошли
МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков
8 Мая 10:41
Мировой футбол

МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков

Хотя "дьяволы" еще не проигрывали в ЛЕ при Рубене Амориме
Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ
8 Мая 17:49
Тяжелая атлетика

Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ

Ветеран тяжелой атлетики оценил свое выступление на чемпионате Европы