Сергей Ребров покидает сборную Украины: на тренера вышли арабские клубы

14 Апреля 2026 17:47
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров готовится сложить свои полномочия. 51-летний специалист намерен вернуться к клубной работе сразу после истечения срока действующего соглашения с федерацией этим летом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, на Реброва уже вышли представители клубов из стран Персидского залива. По предварительным данным, украинцу предлагают контракт с годовым окладом в размере 5 миллионов евро. Решение тренера связывают с желанием работать в ежедневном клубном ритме и финансовой привлекательностью предложения.

Наиболее вероятным преемником на посту наставника сборной называют 75-летнего Мирона Маркевича, который уже руководил главной командой страны в 2010 году.

Напомним, что сборная Украины под руководством Реброва остановилась в шаге от выхода на чемпионат мира 2026 года. В полуфинале плей-офф украинцы уступили сборной Швеции со счетом 1:3. Предстоящий мундиаль, который пройдет в США, Канаде и Мексике, станет первым в истории турниром с участием 48 команд.

İdman.Biz
