"Ювентус" переключился с Алиссона на де Хеа

Испанский голкипер Давид де Хеа может перейти из "Фиорентины" в туринский "Ювентус". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal.com.

Ранее туринцы хотели усилить вратарскую линию команды Алисоном Бекером из "Ливерпуля", однако мерсисайдцы не пожелали расставаться с футболистом. "Бьянконери" надеются подписать вратаря с опытом выступлений в больших турнирах, де Хеа является именно таким вариантом.

В 46 матчах прошедшего клубного сезона Давид де Хеа 13 раз отыграл всухую. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. Контракт игрока с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2028 года.