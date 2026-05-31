1 Июня 2026
RU

"Ювентус" переключился с Алиссона на де Хеа

Мировой футбол
Новости
31 Мая 2026 23:30
19
"Ювентус" переключился с Алиссона на де Хеа

Испанский голкипер Давид де Хеа может перейти из "Фиорентины" в туринский "Ювентус". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal.com.

Ранее туринцы хотели усилить вратарскую линию команды Алисоном Бекером из "Ливерпуля", однако мерсисайдцы не пожелали расставаться с футболистом. "Бьянконери" надеются подписать вратаря с опытом выступлений в больших турнирах, де Хеа является именно таким вариантом.

В 46 матчах прошедшего клубного сезона Давид де Хеа 13 раз отыграл всухую. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. Контракт игрока с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2028 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

19-летний Флетчер заменил Гилмора в заявке Шотландии на ЧМ-2026
00:30
Мировой футбол

19-летний Флетчер заменил Гилмора в заявке Шотландии на ЧМ-2026

Футболист "Наполи" не сможет поехать на ЧМ из-за травмы

Гюлер получил новую индивидуальную награду УЕФА
00:10
Мировой футбол

Гюлер получил новую индивидуальную награду УЕФА

В общей сложности в прошедшем клубном сезоне Гюлер принял участие в 51 матче во всех турнирах
Украина одолела Польшу в товарищеском матче
31 Мая 22:50
Мировой футбол

Украина одолела Польшу в товарищеском матче

Обе национальные команды не квалифицировались на чемпионат мира
Конате выступил с прощальной речью после сообщения об уходе из "Ливерпуля" - ОБНОВЛЕНО
31 Мая 22:10
Мировой футбол

Конате выступил с прощальной речью после сообщения об уходе из "Ливерпуля" - ОБНОВЛЕНО

Француз перешел в "Ливерпуль" из "РБ Лейпциг" летом 2021 года
Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов
31 Мая 21:48
Мировой футбол

Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

В этом сезоне Кварацхелия провел 16 матчей в главном еврокубке
Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона
31 Мая 19:46
Мировой футбол

Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона

Победителем турнира стал "ПСЖ"

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна