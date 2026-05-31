Украина одолела Польшу в товарищеском матче

31 Мая 2026 22:50
Завершился товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Игра прошла на стадионе "Тарчиньски Арена" во Вроцлаве, Польша. В качестве главного арбитра выступил Филип Глова из Словакии. Победу в матче со счетом 2:0 праздновали футболисты гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий сборной Украины Роман Яремчук на 34-й минуте. На 44-й минуте полузащитник Андрей Ярмоленко удвоил преимущество гостей, установив окончательный счет — 2:0.

Обе национальные команды не квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.

В предыдущий раз сборные Польши и Украины встречались в товарищеском матче летом 2024 года. В той игре польская национальная команда одержала победу со счётом 3:1.

