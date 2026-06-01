19-летний Флетчер заменил Гилмора в заявке Шотландии на ЧМ-2026

Сборная Шотландии в своем аккаунте в социальной сети X объявила о включении в заявку на чемпионат мира 2026 года 19-летнего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Тайлера Флетчера. Ранее стало известно, что из-за травмы в первенстве мира не сможет принять участие шотландский хавбек "Наполи" Билли Гилмор, сообщает İdman.Biz.

В нынешнем сезоне Флетчер дважды выходил на поле в матчах английской Премьер-лиги, а также принял участие в 29 встречах молодежной команды "Манчестер Юнайтед" до 21 года.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Шотландии в квартете C встретится с командами Бразилии, Марокко и Гаити.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.