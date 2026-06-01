Магуайр может продолжить карьеру в Серии А

1 Июня 2026 01:10
Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр может продолжить карьеру в миланском "Интере". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, представители футболиста контактировали с "нерадзурри" на предмет возможного трансфера. Отмечается, что приоритетным вариантом миланцев для усиления линии обороны является Умар Соле из "Удинезе".

Гарри Магуайр в 25 матчах прошедшего клубного сезона забил два гола и отдал две голевые передачи. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ранее не включил игрока в заявку команды на чемпионат мира — 2026. Контракт игрока с манкунианцами рассчитан до лета 2027 года.

