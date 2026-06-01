Германия разгромила Финляндию в товарищеском матче

1 Июня 2026 00:50
Окончен товарищеский матч, в котором играли сборные Германии и Финляндии. Победу со счетом 4:0 в этой игре одержала немецкая команда. Встреча состоялась на стадионе "МЕВА Арена" в Майнце. В качестве главного арбитра выступил Матеус Дельгадо Кандакан из Бразилии.

На 34-й минуте Дениз Ундав открыл счет в этой игре и вывел немецкую команду вперед. На 48-й минуте Флориан Вирц забил второй мяч бундестим. На 57-й минуте Ундав оформил дубль. На 63-й минуте Джамал Мусиала забил четвертый гол сборной Германии.

Сборная Германии примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдет предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Соперниками немецкой команды по группе E станут команды Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. 6 июня Германия проведет товарищескую игру с США.

Финляндия не смогла выйти в финальную стадию ЧМ-2026, заняв третье место в группе G европейской квалификации, уступив места выше сборным Польши и Нидерландов.

