Гюлер получил новую индивидуальную награду УЕФА

Полузащитник "Реала" Арда Гюлер признан открытием сезона Лиги чемпионов розыгрыша-2025/2026. Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В прошедшем розыгрыше главного клубного турнира Старого Света Гюлер забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 14 матчах. Стоит отметить, что данная награда заменила собой приз лучшему молодому футболисту турнира, выиграть ее возможно только один раз в карьере.

В общей сложности в прошедшем клубном сезоне Гюлер принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.