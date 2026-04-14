"Барселона" потребовала у УЕФА замерить каждую травинку на "Метрополитано" — ВИДЕО

14 Апреля 2026 14:02
Руководство футбольного клуба "Барселона" инициировало необычное разбирательство на уровне УЕФА перед важным выездным матчем в Мадриде. Каталонский гранд выразил официальный протест по поводу состояния газона на домашнем стадионе "Атлетико", утверждая, что высота травы намеренно завышена для замедления темпа игры.

Как сообщает İdman.Biz, представители "Барселоны" дошли до того, что потребовали от инспекторов УЕФА измерить высоту буквально каждого участка поля. В ответ на это ведомство пообещало провести проверку по специальному протоколу и, в случае выявления нарушений, обязать хозяев подстричь газон до начала встречи.

Согласно действующему регламенту УЕФА, высота травы на стадионах не должна превышать 3 сантиметра. Для сравнения, на домашней арене "Барселоны" - "Камп Ноу" - этот показатель жестко фиксируется на уровне 2,3 сантиметра, что позволяет мячу двигаться с максимальной скоростью.

В "Атлетико" обвинения отвергли, заявив, что поле полностью соответствует стандартам и ничем не отличается от состояния в предыдущих матчах. Тем не менее, "травяной скандал" уже добавил напряжения в и без того принципиальное противостояние клубов.

