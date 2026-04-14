Дебют на "Камп Ноу" изменил все: Гильермо Абаскаль не может забыть Роналдиньо

Футбол — это не только тактика и цифры, но также моменты, которые разделяют жизнь на "до" и "после". Для известного испанского тренера Гильермо Абаскаля таким моментом стал легендарный дебют Роналдиньо в составе "Барселоны". Спустя годы специалист признался: то, что он увидел на трибунах "Камп Ноу", не поддавалось логическому объяснению.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Абаскаль до сих пор хранит в памяти детали того самого матча против "Севильи". В ту ночь бразильский кудесник мяча решил заявить о себе так, чтобы мир содрогнулся.

"Я помню тот матч, это была первая игра Роналдиньо за "Барсу". Когда он нанес этот безумный удар с 35 метров, я был на стадионе. В ту секунду я просто застыл и подумал: "Это сон? Неужели человек на такое способен?". Для меня он в тот миг стал богом футбола", — эмоционально вспоминает Абаскаль.

Гильермо подчеркнул, что магия Роналдиньо заключалась не просто в технике, а в способности превращать игру в шоу, граничащее с мистикой. Его удар с дальней дистанции в дебютной встрече стал символом новой эры "блауграны", а для молодого Абаскаля — главным уроком того, что на поле всегда есть место для настоящего волшебства.