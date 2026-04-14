Лионель Месси раскрыл тайный сговор с Роналдиньо: "Он сделал это специально" - ВИДЕО

14 Апреля 2026 15:17
Лионель Месси раскрыл тайный сговор с Роналдиньо: "Он сделал это специально"

Легендарный экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился трогательными воспоминаниями о начале своего великого пути. Аргентинский форвард признался, что его первый гол в составе "сине-гранатовых" не был случайностью — за этим стоял расчет великого Роналдиньо.

Как сообщает İdman.Biz, Месси назвал свой дебют на "Камп Ноу" незабываемым событием. Особое место в его памяти занимает ассист бразильца, который буквально "вывел его за руку" в большой футбол.

"Дебютировать на "Камп Ноу" и забить свой первый гол было невероятно. Возможно, Роналдиньо сделал ту передачу специально, чтобы забил именно я. В тот момент он сделал все возможное, чтобы я отличился", — рассказал Месси.

Напомним, что свой первый официальный гол за основную команду "Барселоны" Лионель забил в мае 2005 года в матче против "Альбасете". Именно филигранный пас Роналдиньо позволил юному аргентинцу перебросить голкипера и вписать свое имя в историю клуба.

