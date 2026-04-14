Рауль Асенсио вне игры: "Реал" несет потери перед битвой в Мюнхене

Мадридский "Реал" столкнулся с непредвиденными кадровыми трудностями перед важнейшим выездным матчем Лиги чемпионов УЕФА против "Баварии". Защитник Рауль Асенсио не сможет помочь команде из-за внезапного и острого недомогания.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Гильермо Рая, у футболиста наблюдаются симптомы острого гастроэнтерита. Именно из-за проблем с желудочно-кишечным трактом медицинский штаб принял решение оставить игрока в Мадриде.

Асенсио был официально выведен из списка делегации, отправившейся в Германию. Для Альваро Арбелоа это серьезный удар по ротации обороны в преддверии одного из самых статусных противостояний европейского сезона. Пока неизвестно, сколько времени потребуется защитнику на восстановление.