Рауль Асенсио вне игры: "Реал" несет потери перед битвой в Мюнхене

14 Апреля 2026 15:32
Рауль Асенсио вне игры: "Реал" несет потери перед битвой в Мюнхене

Мадридский "Реал" столкнулся с непредвиденными кадровыми трудностями перед важнейшим выездным матчем Лиги чемпионов УЕФА против "Баварии". Защитник Рауль Асенсио не сможет помочь команде из-за внезапного и острого недомогания.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Гильермо Рая, у футболиста наблюдаются симптомы острого гастроэнтерита. Именно из-за проблем с желудочно-кишечным трактом медицинский штаб принял решение оставить игрока в Мадриде.

Асенсио был официально выведен из списка делегации, отправившейся в Германию. Для Альваро Арбелоа это серьезный удар по ротации обороны в преддверии одного из самых статусных противостояний европейского сезона. Пока неизвестно, сколько времени потребуется защитнику на восстановление.

İdman.Biz
Новости по теме

ЛЧ: "Барса" хочет переписать историю, а "Ливерпуль" вернуть должок "ПСЖ" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:44
Мировой футбол

ЛЧ: "Барса" хочет переписать историю, а "Ливерпуль" вернуть должок "ПСЖ" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Во вторник определятся первые полуфиналисты главного футбольного еврокубка

"Травяной заговор" Мадрида раскрыт: УЕФА вынес вердикт по жалобе "Барселоны" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
16:13
Мировой футбол

"Травяной заговор" Мадрида раскрыт: УЕФА вынес вердикт по жалобе "Барселоны" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

"Атлетико" обязали не только подстричь газон на "Метрополитано" до 26 мм, но и полить поле в перерыве

Лионель Месси раскрыл тайный сговор с Роналдиньо: "Он сделал это специально"
15:17
Мировой футбол

Лионель Месси раскрыл тайный сговор с Роналдиньо: "Он сделал это специально" - ВИДЕО

Аргентинец признался, что бразильский "волшебник" заранее спланировал этот момент на "Камп Ноу"
"Я стану дедом": Тренер "Шеффилда" узнал о беременности дочери от собственного футболиста
14:18
Мировой футбол

"Я стану дедом": Тренер "Шеффилда" узнал о беременности дочери от собственного футболиста - ФОТО

Крис Уайлдер готовится к роли дедушки: его дочь встречается с 22-летним игроком "клинков"

Дебют на "Камп Ноу" изменил все: Гильермо Абаскаль не может забыть Роналдиньо
13:47
Мировой футбол

Дебют на "Камп Ноу" изменил все: Гильермо Абаскаль не может забыть Роналдиньо

Экс-тренер "Спартака" признался, перед кем преклонялся в "Барселоне"
Садио Мане не удалось разыграть тренерский штаб "Аль-Насра"
12:32
Мировой футбол

Садио Мане не удалось разыграть тренерский штаб "Аль-Насра" - ВИДЕО

Звездный нападающий решил вспомнить детскую забаву

Самое читаемое

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

"Шамахы" и "Карабах" не выявили победителя
11 Апреля 17:26
Чемпионат Азербайджана

"Шамахы" и "Карабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО

Встреча завершилась безголевой ничьей