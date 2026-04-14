ЛЧ: "Барса" хочет переписать историю, а "Ливерпуль" вернуть должок "ПСЖ" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня Лига чемпионов возвращается первыми ответными матчами четвертьфинала.

Как передает İdman.Biz, в Мадриде "Атлетико" будет удерживать преимущество в два мяча над "Барселоной", а на "Энфилде" "Ливерпуль" попытается отыграть те же 0:2 у действующего победителя турнира "Пари Сен-Жермена". В обеих парах фаворит по счету уже обозначен, но окончательно интрига еще не снята.

"Атлетико" - "Барселона"

После 0:2 в первом матче положение "Барселоны" выглядит тяжелым не только по счету, но и по историческому фону. Каталонцы проиграли все шесть еврокубковых двухматчевых противостояний, в которых уступали дома в первой встрече. Более того, в истории Лиги чемпионов только одна команда вообще отыгрывала домашние 0:2 в первом матче - это был "Манчестер Юнайтед" против "ПСЖ" в 2019 году. Дополнительный аргумент в пользу мадридцев дает и очная история: "Атлетико" уже выбивал "Барселону" из четвертьфинала ЛЧ в сезонах 2013/14 и 2015/16.

Впрочем, были у каталонцев и потрясающие камбэки. Самые яркие из них - 6:1 с "ПСЖ" после гостевых 0:4 в 2017 году и 4:0 с "Миланом" после 0:2 в Италии в 2013 году.

К ответной встрече "Барселона" подошла после победы над "Эспаньолом" 4:1, где дубль оформил Ферран Торрес, а еще по мячу забили Ламин Ямаль и Маркус Рашфорд. "Атлетико" в последнем туре Ла Лиги уступил "Севилье" 1:2, при этом Диего Симеоне в этой встрече приберег лидеров для противостояния с каталонцами. По составу у гостей точно вне игры Рафинья и Андреас Кристенсен, Кубарси пропустит матч из-за дисквалификации.

Из заметных околофутбольных тем остается жалоба "Барселоны" в UEFA на спорный эпизод с неназначенным пенальти в первом матче. Кроме того, каталонцы пожаловались и на слишком высокую траву на "Метрополитано". Очевидно, что "Барса" находится под давлением, ведь ей необходимо сделать то, чего раньше никогда не удавалось - отыграться в Лиге чемпионов после домашнего поражения.

"Ливерпуль" - "Пари Сен-Жермен"

На "Энфилде" клубы также начнут, исходя из счета 0:2 в первой игре, но контекст немного иной. В Париже "Ливерпуль" уступил по делу, пропустив от Дезире Дуэ и Хвичи Кварацхелии, и теперь команде Арне Слота придется играть куда смелее. Важная деталь этой пары в том, что клубы уже встречались в прошлом сезоне в 1/8 финала Лиги чемпионов: тогда "Ливерпуль" выиграл первый матч в Париже 1:0, "ПСЖ" ответил тем же на "Энфилде" и прошел дальше по пенальти 4:1.

Заметим, что перед ответным матчем англичане одержали победу над "Фулхэмом" 2:0, где отличились Рио Нгумоха и Мохамед Салах. У парижан последним официальным матчем остается 3:1 с "Тулузой", а игру чемпионата Франции с "Лансом" лига перенесла, чтобы команда получила больше времени на подготовку к поездке в Англию.

По свежим кадровым новостям у гостей в заявку вернулся Брэдли Баркола, тогда как Фабиан Руис по-прежнему недоступен. У "Ливерпуля" точно отсутствуют Алиссон Бекер, Конор Брэдли, Ватару Эндо, Стефан Байчетич и Джованни Леони, а Кертис Джонс тренировался накануне матча.

С учетом недавно распространившейся информации о возможном уходе Мохамеда Салаха по окончании сезона, этот матч может стать для него последним в Лиге чемпионов в составе "Ливерпуля". На фоне поражения 0:2 в первой игре и общей картины противостояния именно "ПСЖ" выглядит явным фаворитом на выход в полуфинал. Тем не менее "Энфилд" уже не раз становился ареной громких камбэков и неожиданных развязок, поэтому окончательно списывать английский клуб со счетов в этой паре все еще преждевременно.