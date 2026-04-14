До 25 лет тюрьмы: В Аргентине начали судить "убийц" Диего Марадоны

14 Апреля 2026 18:17
В Аргентине стартовал новый судебный процесс по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Семерым членам медицинской группы, обеспечивавшим уход за спортсменом, предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, прокурорское расследование 2021 года установило, что действия медработников были "ненадлежащими, некомпетентными и безрассудными", а условия в доме, где находился футболист, не соответствовали медицинским стандартам.

Первая попытка судебного разбирательства в марте 2025 года провалилась спустя два месяца из-за отставки судьи. Защита обвиняемых настаивает, что смерть Марадоны была неизбежна из-за многолетних проблем со здоровьем и зависимостей. В случае признания вины подсудимым грозит тюремное заключение на срок от 8 до 25 лет.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от остановки сердца в период восстановления после операции на головном мозге.

