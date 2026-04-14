14 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
22
"Наполи" хочет исключить Лукаку из заявки после встречи с Конте и продать летом

Нападающий "Наполи" Ромелу Лукаку может быть исключен из заявки своей команды на сезон после встречи с главным тренером Антонио Конте. Клуб планирует продать футболиста в летнее трансферное окно, сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Repubblica.

Нападающий, находящийся в Бельгии на реабилитации после травмы бедра, должен вернуться в Италию 20 апреля и провести встречу с тренером Антонио Конте, на которой решится дальнейшее будущее игрока в "Наполи". Клуб рассматривает возможность исключения его из состава первой команды. Исключение является частью более широкой стратегии "Наполи", который хочет расстаться с игроком этим летом, за год до истечения срока его контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский форвард покинул расположение сборной и приступил к занятиям по индивидуальной программе вместе с личными тренером. Эта ситуация сильно разозлила руководство "Наполи", в частности президента Аурелио Де Лаурентиса и спортивного директора Джованни Манну, которые выдвинули ультиматум, оставшийся без ответа. В текущем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах за "Наполи" во всех турнирах, где отметился одним голом. Нападающий пропустил большую часть сезона из-за травмы, полученной летом.

İdman.Biz
Тэги:

