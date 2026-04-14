"Реал" продаст 50% прав на форварда основной команды в летнее окно - СМИ

14 Апреля 2026 21:22
"Реал" продаст 50% прав на форварда основной команды в летнее окно - СМИ

Мадридский "Реал" планирует расстаться с одним из форвардов основной команды в летнее трансферное окно. Как сообщает İdman.Biz, ссылаясь на The Athletic, "сливочные" собираются продать испанского форварда Гонсало Гарсию по окончании сезона.

По данным источника, "Королевский клуб" при этом планирует сохранить за собой право на 50% от суммы будущей продажи игрока.

В текущем сезоне Гарсия принял участие в 33 матчах за мадридский "Реал" во всех турнирах. На счету 22-летнего форварда шесть забитых мячей и две результативные передачи, включая 1+1 в финале Суперкубка Испании с "Барселоной" (2:3).

Новости по теме

"Наполи" хочет исключить Лукаку из заявки после встречи с Конте и продать летом
20:50
Мировой футбол

"Наполи" хочет исключить Лукаку из заявки после встречи с Конте и продать летом

В текущем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах за "Наполи" во всех турнирах
Ираола покинет "Борнмут" в конце сезона-2025/2026
18:52
Мировой футбол

Ираола покинет "Борнмут" в конце сезона-2025/2026

С момента назначения Ираолы клуб стабильно выступал в АПЛ
До 25 лет тюрьмы: В Аргентине начали судить "убийц" Диего Марадоны
18:17
Мировой футбол

До 25 лет тюрьмы: В Аргентине начали судить "убийц" Диего Марадоны

Раскрыты детали шокирующего процесса о халатности, которая погубила легенду
Сергей Ребров покидает сборную Украины: на тренера вышли арабские клубы
17:47
Мировой футбол

Сергей Ребров покидает сборную Украины: на тренера вышли арабские клубы

Наставник готов сменить национальную команду на клуб из ОАЭ или Саудовской Аравии с зарплатой 5 миллионов евро
ЛЧ: "Барса" хочет переписать историю, а "Ливерпуль" вернуть должок "ПСЖ" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:44
Мировой футбол

ЛЧ: "Барса" хочет переписать историю, а "Ливерпуль" вернуть должок "ПСЖ" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Во вторник определятся первые полуфиналисты главного футбольного еврокубка

"Травяной заговор" Мадрида раскрыт: УЕФА вынес вердикт по жалобе "Барселоны" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
16:13
Мировой футбол

"Травяной заговор" Мадрида раскрыт: УЕФА вынес вердикт по жалобе "Барселоны" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

"Атлетико" обязали не только подстричь газон на "Метрополитано" до 26 мм, но и полить поле в перерыве

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 22:34
Гимнастика

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Репортаж с последних двух дней чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу