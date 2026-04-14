"Реал" продаст 50% прав на форварда основной команды в летнее окно - СМИ

Мадридский "Реал" планирует расстаться с одним из форвардов основной команды в летнее трансферное окно. Как сообщает İdman.Biz, ссылаясь на The Athletic, "сливочные" собираются продать испанского форварда Гонсало Гарсию по окончании сезона.

По данным источника, "Королевский клуб" при этом планирует сохранить за собой право на 50% от суммы будущей продажи игрока.

В текущем сезоне Гарсия принял участие в 33 матчах за мадридский "Реал" во всех турнирах. На счету 22-летнего форварда шесть забитых мячей и две результативные передачи, включая 1+1 в финале Суперкубка Испании с "Барселоной" (2:3).