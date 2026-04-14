Травмированный Рафинья обратился к "Барселоне" перед ответным матчем ЛЧ с "Атлетико"

Форвард "Барселоны" Рафинья обратился к команде перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским "Атлетико". Игра пройдет на стадионе "Сивитас Метрополитано" в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Клеман Тюрпен, сообщает İdman.Biz.

"Где бы ни находилась "Барселона", будем бороться за победу до конца", — написал Рафинья перед матчем в соцсети X.

Бразилец не сможет помочь своей команде в ответном четвертьфинальном матче из-за травмы. Первая игра проходила в Каталонии и завершилась победой "Атлетико" (2:0).