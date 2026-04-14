14 Апреля 2026
RU

"Я стану дедом": Тренер "Шеффилда" узнал о беременности дочери от собственного футболиста - ФОТО

Мировой футбол
Новости
14 Апреля 2026 14:18
17
"Я стану дедом": Тренер "Шеффилда" узнал о беременности дочери от собственного футболиста

В английском "Шеффилд Юнайтед" назревает одно из самых необычных семейных событий в Премьер-лиге. Полузащитник команды Оливер Арбластер готовится подарить внука своему главному тренеру Крису Уайлдеру.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на социальные сети, дочь наставника "клинков" официально объявила о своей беременности. Она также подтвердила, что уже долгое время состоит в романтических отношениях с игроком команды своего отца.

В нынешнем сезоне английский полузащитник пока не отметился забитыми мячами на поле, однако, судя по всему, нашел способ порадовать главного тренера за пределами стадиона. Крис Уайлдер, известный своим строгим нравом, пока не прокомментировал грядущие перемены в личной жизни подопечного и своей дочери.

İdman.Biz
Тэги:

