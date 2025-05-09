"Байер" объявил, что Хаби Алонсо покинет клуб по завершении этого сезона

Пресс-служба леверкузенского «Байера» объявила, что главный тренер команды Хаби Алонсо покинет клуб по завершении нынешнего сезона.

Как сообщает İdman.biz, ранее появилась информация, что испанский специалист сменит Карло Анчелотти на тренерском мостике мадридского «Реала».

«Байер» добился признания в футбольном мире благодаря целенаправленному успеху под руководством Хаби Алонсо. Мы гордимся победами в чемпионате Германии, Кубке страны, горды тем, что вышли в финал Лиги Европы УЕФА и выиграли Суперкубок Германии», - приводит слова генерального директора «Байера» Фернандо Карро пресс-служба «аспириновых» на официальном сайте клуба.

«Пришло время сообщить, что ближайшие игры станут последними для меня во главе «Байера», - приводит слова Алонсо известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Пресс-служба «Байера» опубликовала слова Хаби Алонсо после того, как объявила о прекращении сотрудничества по окончании сезона.

«Я должен выразить огромную благодарность «Байеру», моим игрокам и персоналу, всем сотрудникам клуба и, наконец, но не в последнюю очередь, фантастическим болельщикам. Наш успех стал результатом выдающейся командной игры.

Этот клуб, который проявил ко мне исключительное доверие, заслужил впервые выиграть титул чемпиона Германии. Я благодарю и восхищаюсь всеми, кто помог сделать этот триумф возможным, включая победу в Кубке Германии в Берлине. «Байер» готов к будущему. Позитивный путь продолжится», - сказал испанец.

Хаби Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Под его руководством «аспириновые» стали чемпионами Германии и выиграли Кубок страны в прошлом сезоне. Ранее испанец тренировал молодёжную и резервную команды «Реала Сосьедад».

İdman.biz