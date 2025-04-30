Антонио Рюдигер может завершить карьеру

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер оказался на грани досрочного завершения карьеры — у 32-летнего футболиста диагностирован ранний остеоартроз левого коленного сустава. Это заболевание, как правило, развивается у людей в возрасте 40–50 лет и может серьёзно повлиять на физическое состояние игрока, передает İdman.biz.

Медицинский штаб «Реала» более года знал о хронической боли у Рюдигера, но клуб так и не предпринял необходимых шагов для приобретения нового центрального защитника. Летом «Реал» пытался подписать Лени Йоро, однако сделка не состоялась.

Ситуация ухудшилась в апреле 2025 года, когда Рюдигер перенёс операцию из-за частичного разрыва наружного мениска. Игрок будет вне игры минимум два месяца, что означает, что он пропустит оставшиеся матчи сезона Ла Лиги и, возможно, Клубный чемпионат мира.

«После более чем семи месяцев игры с сильной болью операция стала неизбежной. Сейчас я, наконец, снова без боли и сделаю всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее», — заявил Рюдигер в эфире шоу Playmaker.

Отсутствие немецкого защитника усугубляет кадровые трудности «Реала» — ранее травмы также получили Эдер Милитао, Давид Алаба и Ферлан Менди. Руководство мадридского клуба рассматривает возможность экстренного усиления оборонительной линии в ближайшее трансферное окно.

İdman.biz.