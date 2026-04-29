"Атлетико" - "Арсенал": остановит ли Мадрид непобежденных "канониров"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Всего в еврокубках клубы провели три официальные встречи. Баланс равный: одна победа "Атлетико", одна победа "Арсенала" и одна ничья. Разница мячей - 5:2 в пользу лондонцев. Помимо матча этого сезона, команды пересекались в полуфинале Лиги Европы-2017/18: сначала сыграли 1:1 в Лондоне, затем "Атлетико" победил дома 1:0 и прошел в финал.

К полуфиналу "Атлетико" подходит в статусе четвертой команды Ла Лиги и уже фактически выбыл из чемпионской гонки, а также проиграл финал Кубка Испании, поэтому Лига чемпионов остается главным шансом на трофей. В последнем туре мадридцы обыграли "Атлетик" со счетом 3:2.

В свою очередь, "Арсенал" продолжает борьбу за титул в Англии. Лондонцы лидируют в АПЛ и ведут плотную гонку с "Манчестер Сити". В последнем туре команда Микеля Артеты обыграла "Ньюкасл" со счетом 1:0.

Кстати, в текущем сезоне Лиги чемпионов "Арсенал" остается единственной непобежденной командой турнира и пропустил минимальное количество мячей, тогда как "Атлетико" делает ставку на результативную атаку.

Что касается кадров, то у "Атлетико" точно не сыграют Пабло Барриос и Хосе Мария Хименес. Под вопросом участие ряда игроков, однако атакующая линия во главе с Антуаном Гризманном и Хулианом Альваресом готова к матчу.

У "Арсенала" вне игры Юрриен Тимбер, Микель Мерино и Кай Хаверц. При этом Букайо Сака восстановился и может выйти с первых минут.

Предположительные стартовые составы:

"Атлетико": Облак; Молина, Пубиль, Ле Норман, Руджери; Джулиано Симеоне, Льоренте, Коке, Алекс Баэна; Гризманн, Альварес.

"Арсенал": Райя; Уайт, Габриэл, Салиба, Инкапье; Райс, Эдегор, Субименди; Сака, Дьекереш, Мартинелли.

Перед первым полуфиналом наставник “Атлетико” Диего Симеоне отметил, что для его команды это не давление, а ответственность, подчеркнув важность навязать сопернику свой темп. Микель Артета назвал выход в полуфинал большой возможностью и заявил, что его команда настроена сыграть в Мадриде на победу.

Главная интрига встречи не только в результате, но и в том, чью логику игры примет этот полуфинал. "Арсенал" приезжает в Мадрид с уверенностью и выстроенной системой, которая почти не дает сбоев на протяжении всего сезона. "Атлетико" же традиционно силен в умении ломать чужой ритм, втягивать соперника в плотную, вязкую борьбу и наказывать за малейшие ошибки. И именно от того, кто навяжет свои правила уже сегодня в Мадриде, во многом будет зависеть, каким получится весь этот полуфинал.