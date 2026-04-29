29 Апреля 2026
RU

Кукурелья готов вернуться в "Барселону"

Мировой футбол
Новости
29 Апреля 2026 12:42
Испанский защитник Марк Кукурелья положительно относится к возможному возвращению в "Барселону".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, тема потенциального перехода 27-летнего футболиста в каталонский клуб в последнее время вновь стала актуальной.

По информации источника, Кукурелья рассматривает возможность ухода из "Челси" после изменений внутри клуба, связанных с будущим главного тренера Энцо Марески.

Сообщается, что сам игрок готов к возвращению в "Барселону" и воспринимает этот шаг как возвращение домой.

При этом официальных переговоров между спортивным директором каталонцев Деку и стороной футболиста пока не было.

Также отмечается, что "Челси" рассчитывает получить за защитника около 50 миллионов евро.

Кукурелья является воспитанником "Барселоны", однако основную часть взрослой карьеры провел в других клубах.

İdman.Biz
Тэги:

