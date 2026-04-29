29 Апреля 2026 13:42
Лукаку хочет вернуться в "Милан", но трансфер под вопросом

Ромелу Лукаку хотел бы продолжить карьеру в "Милане", однако на данный момент переход остается маловероятным.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, 32-летний бельгийский нападающий рассматривает варианты возвращения в Милан, где ранее успешно выступал за "Интер".

При этом руководство "Милана" пока не работает над возможным трансфером форварда и не ведет предметных переговоров, сам же интерес "россонери" к игроку на данный момент не носит конкретного характера.

Тем не менее, главным желанием Лукаку, отмечает Моретто, остается возвращение в город, где он провел один из лучших этапов карьеры. В то же время шансы нападающего остаться в Серии А оцениваются невысоко, а его уход из итальянского чемпионата выглядит более вероятным сценарием.

