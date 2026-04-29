ФИФА ужесточает правила: за разговор с прикрытым ртом будут удалять

ФИФА намерена ввести ряд жестких новшеств на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Одним из них может стать удаление игроков, которые во время споров с соперниками или арбитрами разговаривают, прикрывая рот рукой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Международный совет футбольных ассоциаций, за подобное поведение футболист будет получать прямую красную карточку.

Под санкции также могут попасть игроки, которые в знак несогласия с решением судьи самовольно покидают поле. В таком случае также предусмотрено немедленное удаление.

По информации источника, эти изменения планируют применить в порядке эксперимента именно на ближайшем чемпионате мира.