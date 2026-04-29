ФИФА ужесточает правила: за разговор с прикрытым ртом будут удалять

29 Апреля 2026 13:12
ФИФА намерена ввести ряд жестких новшеств на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Одним из них может стать удаление игроков, которые во время споров с соперниками или арбитрами разговаривают, прикрывая рот рукой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Международный совет футбольных ассоциаций, за подобное поведение футболист будет получать прямую красную карточку.

Под санкции также могут попасть игроки, которые в знак несогласия с решением судьи самовольно покидают поле. В таком случае также предусмотрено немедленное удаление.

По информации источника, эти изменения планируют применить в порядке эксперимента именно на ближайшем чемпионате мира.

Новости по теме

Кукурелья готов вернуться в "Барселону"
12:42
Мировой футбол

Кукурелья готов вернуться в "Барселону"

Защитник "Челси" рассматривает вариант с возвращением в родной клуб

Роналду предложил "Альмерии" подписать Каземиро
11:12
Мировой футбол

Роналду предложил "Альмерии" подписать Каземиро

Португалец хочет усилить клуб в случае выхода в Ла Лигу

Харри Кейн: "Мы увидели равную борьбу двух сильнейших команд"
10:27
Мировой футбол

Харри Кейн: "Мы увидели равную борьбу двух сильнейших команд"

Форвард "Баварии" подвел итоги результативного матча с "ПСЖ"

Левандовски признался, почему ушел в "Барселону"
10:12
Мировой футбол

Левандовски признался, почему ушел в "Барселону"

Форвард раскрыл правду о самом сложном решении карьеры

Сегодня "Атлетико" и "Арсенал" начнут битву за финал ЛЧ
09:42
Мировой футбол

Сегодня "Атлетико" и "Арсенал" начнут битву за финал ЛЧ

Мадрид против Лондона: громкий полуфинал главного еврокубка

"ПСЖ" осталось два гола до рекорда "Барсы" в Лиге чемпионов
09:10
Мировой футбол

"ПСЖ" осталось два гола до рекорда "Барсы" в Лиге чемпионов

Достижение держится уже 26 лет

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками
26 Апреля 14:35
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками

Клуб намерен провести масштабную чистку состава