29 Апреля 2026
Люка Шевалье может покинуть "ПСЖ" в конце сезона

29 Апреля 2026 16:06
Люка Шевалье может покинуть "ПСЖ" в конце сезона

Вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье планирует сменить клубную прописки в летнее трансферное окно. 24-летний французский голкипер недоволен своим текущим положением в команде.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Люка Шевалье потерял место в основном составе, уступив позицию российскому вратарю Матвею Сафонову. В текущей ротации парижан француз стал вторым выбором тренерского штаба, что не устраивает футболиста.

Люка Шевалье присоединился к парижскому гранду прошлым летом. В этом сезоне он провел 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Контракт вратаря с "ПСЖ" действует до июня 2030 года, однако статус запасного заставляет игрока рассматривать варианты ухода из клуба.

İdman.Biz
