29 Апреля 2026
RU

Мануэль Нойер объяснил пять пропущенных мячей от "ПСЖ"

Мировой футбол
Новости
29 Апреля 2026 16:54
45
Мануэль Нойер объяснил пять пропущенных мячей от "ПСЖ"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался после поражения от "ПСЖ" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, завершившемся со счетом 4:5.

"Все видели забитые мячи. Их было очень трудно отразить", - сказал вратарь.

Как сообщает İdman.Biz, в комментарии местным СМИ немецкий голкипер отметил высокий уровень игры соперника и нехватку удачи у своей команды.

"В двух эпизодах я был очень близок к мячу и даже коснулся его. Соперник сыграл очень сильно, а нам немного не хватило везения", - заявил Нойер.

Несмотря на пять пропущенных голов, капитан мюнхенцев дал понять, что команда сохраняет веру в камбэк в ответной встрече.

Ответный матч между клубами из Мюнхена и Парижа пройдет на следующей неделе в Германии.

İdman.Biz
Тэги:

