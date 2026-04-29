16-летний школьник побил мировой рекорд в скалолазании

Китайский школьник Чжао Ичэн установил новый мировой рекорд в дисциплине скоростного скалолазания.

Как сообщает İdman.Biz, 16-летний спортсмен преодолел вертикальную стену высотой 15 метров всего за 4,58 секунды.

Таким образом юный атлет превзошел прежнее достижение, которое составляло 4,60 секунды.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал олимпийскому призеру Сэму Уотсону.

Специалисты отмечают, что в скоростном скалолазании спортсмены поднимаются по трассе без какой-либо механической помощи, используя только силу, координацию и взрывную скорость.

Именно поэтому результат китайского спортсмена считается исключительным достижением.