Стали известны судейские назначения на матч "Нефтчи" - "Карабах"

29 Апреля 2026 17:29
Стали известны судейские назначения на перенесенный матч 21-го тура Мисли Премьер-лиги между "Нефтчи" и "Карабахом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, главным арбитром встречи назначен Камранбей Рагимов.

Помогать ему будут Рахман Имами и Муслим Алиев.

Функции четвертого судьи исполнит Рашад Ахмедов.

За систему VAR будет отвечать Эльчин Масиев, ассистентом видеоарбитра назначен Эльшад Абдуллаев.

Матч "Нефтчи" - "Карабах" состоится 30 апреля на арене Palms Sports Arena и начнется в 20:00.

İdman.Biz
Новости по теме

Барбер футболистов: "Я даже не знал, что это игрок "Карабаха"
17:43
Мировой футбол

Барбер футболистов: "Я даже не знал, что это игрок "Карабаха" - ФОТО

Бакинский мастер рассказал, как стал работать с легионерами чемпиона Азербайджана
16-летний школьник побил мировой рекорд в скалолазании
17:04
Мировой футбол

16-летний школьник побил мировой рекорд в скалолазании

Чжао Ичэн преодолел 15-метровую стену за 4,58 секунды

Мануэль Нойер объяснил пять пропущенных мячей от "ПСЖ"
16:54
Мировой футбол

Мануэль Нойер объяснил пять пропущенных мячей от "ПСЖ"

Вратарь "Баварии" признал силу соперника и посетовал на невезение

Люка Шевалье может покинуть "ПСЖ" в конце сезона
16:06
Мировой футбол

Люка Шевалье может покинуть "ПСЖ" в конце сезона

Французский голкипер не желает оставаться вторым номером

"Атлетико" - "Арсенал": остановит ли Мадрид непобежденных "канониров"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
15:09
Мировой футбол

"Атлетико" - "Арсенал": остановит ли Мадрид непобежденных "канониров"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Команда Диего Симеоне примет лидера АПЛ в первом матче второго полуфинального противостояния

Лукаку хочет вернуться в "Милан", но трансфер под вопросом
13:42
Мировой футбол

Лукаку хочет вернуться в "Милан", но трансфер под вопросом

Итальянский клуб пока не проявляет конкретного интереса к бельгийскому форварду

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
27 Апреля 01:40
Борьба

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ранее чемпионом стала сборная по греко-римской борьбе
Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО
27 Апреля 06:20
Мировой футбол

Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО

Горе-бойцу грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей