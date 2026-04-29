Стали известны судейские назначения на матч "Нефтчи" - "Карабах"

Стали известны судейские назначения на перенесенный матч 21-го тура Мисли Премьер-лиги между "Нефтчи" и "Карабахом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, главным арбитром встречи назначен Камранбей Рагимов.

Помогать ему будут Рахман Имами и Муслим Алиев.

Функции четвертого судьи исполнит Рашад Ахмедов.

За систему VAR будет отвечать Эльчин Масиев, ассистентом видеоарбитра назначен Эльшад Абдуллаев.

Матч "Нефтчи" - "Карабах" состоится 30 апреля на арене Palms Sports Arena и начнется в 20:00.