Стали известны судейские назначения на матч "Нефтчи" - "Карабах"

Стали известны судейские назначения на перенесенный матч 21-го тура Мисли Премьер-лиги между "Нефтчи" и "Карабахом".
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, главным арбитром встречи назначен Камранбей Рагимов.
Помогать ему будут Рахман Имами и Муслим Алиев.
Функции четвертого судьи исполнит Рашад Ахмедов.
За систему VAR будет отвечать Эльчин Масиев, ассистентом видеоарбитра назначен Эльшад Абдуллаев.
Матч "Нефтчи" - "Карабах" состоится 30 апреля на арене Palms Sports Arena и начнется в 20:00.