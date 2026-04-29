Допинг-дело Мудрика дошло до CAS

29 Апреля 2026 18:58
Дело украинского полузащитника "Челси" Михаила Мудрика о нарушении антидопинговых правил передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, футболист подал апелляцию на решение Футбольной ассоциации Англии еще 26 февраля, после чего стороны приступили к обмену письменными объяснениями. На данный момент дата слушаний в CAS остается неизвестной.

Напомним, что в ноябре 2024 года 25-летний игрок был временно отстранен после проваленного допинг-теста. Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года и считался одним из самых перспективных атакующих футболистов своего поколения.

İdman.Biz
